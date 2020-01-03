Австралийцы спасаются на пляжах от лесных пожаров

Погибли 18 человек

Массовая эвакуация в Австралии. Власти направляют вертолеты и военные корабли на юго-восточное побережье, где тысячи жителей оказались в огненной ловушке из-за природных пожаров. Огонь уничтожил сотни домов, сгорели более четырех миллионов гектаров леса. В ряде городов острая нехватка продуктов, воды и топлива.

Масштаб пожаров в Австралии виден на снимках со спутника. Дымовой шлейф застилает гигантскую территорию вплоть до Новой Зеландии. А за кадрами, снимаемыми на земле с ужасом следит весь мир. Выжжены целые города. Погибшими считаются уже 18 человек, в том числе, несколько пожарных, передает "ТВ Центр".

Ситуация усугубляется высокой температурой воздуха, около 40 градусов, и сильным ветром. Власти объявили самую масштабную за всю историю страны эвакуацию. В штате Виктория в городе Малакута более 4 тысяч местных жителей и туристов оказались заблокированы огнем. Спасение люди смогли найти только на городском пляже.

"Из-за большого количества заблокированных людей на их спасение был брошен военно-морской флот. Корабли смогут забрать до тысячи человек за рейс", - рассказали в полиции.

Там, где огонь пока еще только подступает, жители собрали все необходимые вещи для быстрой эвакуации, но покидать свои дома спешат не все. Надеются, что справятся с огнем своими силами.

Власти штата Новый Южный Уэльс объявили чрезвычайное положение и дали распоряжение на принудительную эвакуацию. В один из пострадавших городов прибыл премьер-министр Австралии Скотт Морисон. Однако, встретили его, мягко говоря, не радостно. Один из пожарных отказался пожать высокому чиновнику руку. То же самое сделала и местная жительница.

Австралийский премьер на фоне ситуации с пожарами умудрился оскандалиться несколько раз. В новогоднем обращении к народу заявил, что на планете нет лучше места чем Австралия, чтобы растить детей и, мол все австралийцы должны быть благодарны за то, что живут в такой замечательной стране. Волну негодования вызвало и то, что чиновник отправился в отпуск, когда произошла экстренная ситуация.

Помимо человеческих жертв в пожарах погибло и полмиллиарда животных. Некоторые виды могут быть утеряны совсем. Вой пожарных сирен стал в Австралии теперь привычным звуком. Его выучили даже птицы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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