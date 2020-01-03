Американцы признали морскую пехоту России одной из лучших в мире

На первое место Штаты поставили себя

Американский журнал The National Interest составил список лучших в мире морских пехотинцев. В тройке лидеров оказалась Россия.

Журналисты поставили российскую морскую пехоту на второе место. Американцы отметили "отличную подготовку и боеспособность" наших пехотинцев.

На первое место автор статьи ожидаемо отправил Корпус морской пехоты США. При чем The National Interest признает, что первую строчку американцы получили прежде всего благодаря численности. В Корпусе около 186 тысяч человек и еще почти 38 тысяч резервистов, по данным за 2017 год.

Замыкает тройку Королевская морская пехота Великобритании. Войска насчитывают около семи тысяч человек и представляют собой легкую пехоту. Королевские морпехи находятся в состоянии постоянной боевой готовности.

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