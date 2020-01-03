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Посылки с бомбами прислали в пять разных фирм в Нидерландах

12:47
  • пятница
  • 03 января 2020

Взрывов удалось избежать

Посылки с бомбами получили сразу пять разных фирм в Нидерландах. Как сообщило издание NL Times со ссылкой на полицию, взрывчатку доставили в один из отелей Амстердама, в компанию по продаже автомобилей в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте и на две заправки, передает "ТВ Центр".

На посылках был изображён логотип организации по взысканию долгов и указан роттердамский адрес этой фирмы. Накануне в штаб-квартире компании также нашли взрывное устройство. Ни одна из бомб не сработала. Полиция Нидерландов разыскивает подозреваемых и призывает граждан быть бдительными.

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Посылки с бомбами прислали в пять разных фирм в Нидерландах
Посылки с бомбами прислали в пять разных фирм в Нидерландах
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