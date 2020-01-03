В МИД России отреагировали на убийство иранского генерала

Дипломаты считают, что действия Вашингтона приведут к росту напряжённости

Этой ночью США нанесли ракетные удары по Багдаду. Погибли 12 человек, в том числе глава элитного иранского военного формирования, генерал Касем Сулеймани. Его убийство уже осудили в Тегеране, Багдаде, Дамаске, а также в российском МИД. Наши дипломаты считают, что действия Вашингтона приведут к росту напряжённости во всем регионе, сообщает "ТВ Центр".

В российском МИД выразили соболезнования иранскому народу, передает РИА Новости. "Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе", - заявили в российском дипведомстве, отметив, что Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана.

На первых кадрах с места ЧП видна территория аэропорта Багдада. Очевидно, что был нанесен точечный ракетный удар. Сообщается о трех взрывах. Среди погибших Касем Сулеймани - глава иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс". Подразделение занимается военными и тайными операциями за рубежом. Его тело было опознано по перстню, который он носил на безымянном пальце левой руки. В аэропорту Сулеймани встречал заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Оба выехали из аэропорта на одном автомобиле. В Пентагоне подтвердили, что приказ ликвидировать иранского генерала отдал лично президент Трамп.

"По указанию президента военные США предприняли решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за границей, устранив Касема Сулеймани, главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции, признанной в США иностранной террористической организацией. Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всём регионе. Сулеймани и его Корпус стражей ответственны за гибель сотен военнослужащих США и коалиции. За последние несколько месяцев он организовал нападения на базы в Ираке, включая атаку 27 декабря", - говорится в заявлении Министерства обороны США.

В ответ на этот инцидент американцы разбомбили населенные пункты в Ираке и Сирии. Погибли 25 человек. Глава Пентагона Марк Эспер назвал операцию актом возмездия.

Имя Касема Сулеймани включено в так называемый "чёрный список" ООН из 15-ти высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ. В своей стране он считается национальным героем, приближенным духовного лидера Ирана Хаменеи и одной из самых влиятельных фигур в исламском мире. За океаном не скрывают свою радость, чего стоит заявление госсекретаря Майка Помпео.

"Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет", - заявил Помпео.

Госсекретарь упоминает об осаде американского посольства в Багдаде, которая продолжается уже несколько дней и, в связи с новыми событиями, скорее всего, примет новый оборот. В Иране объявлен трехдневный национальный траур. Посла Швейцарии, который в исламской республике представляет интересы США, вызвали в МИД. Глава дипведомства Джавад Зариф назвал убийство генерала "международным терроризмом".

"Акт международного терроризма со стороны США, направленный на убийство генерала Сулеймани — человека, который эффективно боролся с группировками "Исламское государство" (деятельность запрещена в России, - прим.ред.), "Джабхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в России, - прим.ред.), "Аль-Каида"(деятельность запрещена в России, - прим.ред.) и другими — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США понесут ответственность за все последствия своего наглого безрассудства", - заявил Зариф.

В Вашингтоне далеко не все согласны с агрессивной политикой Трампа. Демократы во главе с Ненси Пелоси поспешили обвинить Трампа в том, что он не согласовал военную операцию с Конгрессом. А Джо Байден предрекает новую бурю в пустыне, инициатор которой - действующий американский президент.

"Мы можем оказаться на грани крупнейшего конфликта на Ближнем Востоке. Надеюсь, что администрация Белого дома продумала последствия своих действий. Но я боюсь, что склонностей к дисциплине и долгосрочным планам, которые необходимы здесь, у них нет", - отметил Байден.

Пока не выступил инициатор ликвидации иранского и иракского военачальников. Трамп спит, а за его спиной уже проводят параллели: чтобы отвлечь внимание от импичмента, Клинтон приказал бомбить Югославию, спустя 20 с лишним лет другой президент, новый импичмент, очередной виток напряжения в другом и без того не спокойном регионе.

Павел Прокопенко, Павел Румянцев. "ТВ Центр".

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