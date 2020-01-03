Министр юстиции Судана чудом избежал смерти при крушении самолета

Ан-12 рухнул сразу после взлета

В Судане в ночь на 3 января разбился самолёт Ан-12. По информации военного ведомства страны, погибли 18 человек, в том числе четыре ребёнка. Все граждане Судана, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в городе Эль-Генейне на западе страны. Ранее борт доставил туда правительственную комиссию. Чиновники расследовали недавнее столкновение между этническими группами и доставили пострадавшим гуманитарную помощь.

Этой ночью самолёт направлялся обратно в столицу. Почти сразу после взлёта, в пяти километрах от аэропорта, потерпел крушение. Едва не погиб и министр юстиции страны Насреддин Абдель Бари. За пару минут до взлёта он покинул воздушное судно.

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