Крымские дайверы отметили Новый год под водой

Нарядная ёлка и Дед Мороз ждали гостей на дне Чёрного моря

Необычный новогодний корпоратив устроили крымские дайверы. Они провели праздник под водой. Нарядная ёлка и Дед Мороз ждали гостей на дне Чёрного моря. Весёлый хоровод и танцы - там же на глубине нескольких метров.

В считанные секунды нарядная лесная красавица уходит под воду. На дне ее подхватывают дайверы и закрепляют в самом светлом месте Зеленой бухты под Новым Светом. На блики от игрушек и мишуры мгновенно стягиваются фиолетовые ушастые медузы и оранжевые гребневики. Вот и морская гирлянда – шутят аквалангисты, передает "ТВ Центр".

Никакого снега, только туман – такая в Крыму зима. Из белого только медузы на кромке Черного моря. Но чтобы почувствовать праздник, не обязательно надевать новогодние карнавальные наряды, достаточно надеть двойной гидрокостюм, который позволит погрузиться совсем в другой мир, там под водой настоящая новогодняя сказка.

Почти ледяное царство – температура моря – 10 градусов. Дед Мороз вместо мороженого ест яблоки и бананы, прямо под водой. За ним повторяют и другие опытные участники карнавала. Волшебный единорог пасется на полянке бурых водорослей. А любители истории делают фотографии на фоне колес от старой телеги. Среди участников есть и высокопоставленные особы из прошлого.

Главная задача не замерзнуть. Хороводы и танцы вокруг елки, конечно, помогут согреться на какое-то время, но максимум через 40 минут начнется процесс переохлаждения.

"Нужно использовать либо сухой костюм, либо используем много мокрых костюмов, для того, чтобы было больше теплоизоляции. Каждый костюм – это слой неопрена, пористой резины, которая защищает организм человека от охлаждения", - пояснил инструктор по дайвингу Анатолий Заулочный.

Впрочем, у погружения в холодные воды Черного моря есть и преимущества. Зимой меньше туристов, а видимость достигает 15 метров.

Такие подводные корпоративы крымские дайверы проводят не первый год. А небольшая глубина – примерно пять метров – позволяет погрузиться в этот праздник даже туристам без опыта.

После завершения водной части представления дайверы поднимают елку и мишуру со дна. Забирают с собой все отходы от фруктов, оставляя царство Посейдона в чистоте. Праздник продолжается на суше.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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