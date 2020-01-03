В страшном пожаре под Москвой погибли двое детей

Трагедия произошла в деревне Борисовка

В подмосковной деревне Борисовка рано утром 3 января загорелся частный дом. Во время ЧП в здании находилось пять человек.

Как сообщили в экстренных службах региона, спасти удалось лишь одного жильца дома. Жертвами пожара стали двое детей и двое взрослых.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела четырех погибших, из них двое детей", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Судя по страшным кадрам с места ЧП, огонь охватил весь дом. Причины пожара устанавливаются.

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