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Российские летчики отработали дозаправку в воздухе на Су-30СМ и Су-24М (видео)

04:02
  • суббота
  • 04 января 2020

Экипажи истребителей и бомбардировщиков осуществили более 70 контактирований с Ил-78

Летчики морской авиации Южного военного округа отработали полеты на дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ и Су-24М. Тренировку сняли на видео.

"В ходе учений с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ поднимались самолеты Су-30СМ и Су-24М. Экипажи истребителей и бомбардировщиков осуществили более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78, совершив в ходе летных смен более 30 взлетов и посадок", - сообщили ТВЦ.Ru в пресс-службе Южного военного округа.

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