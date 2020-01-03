ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

84-летняя Светлана Дружинина в халате и без обуви прогулялась по снегу

13:35
  • пятница
  • 03 января 2020

Светлана Сергеевна показала, как закаляется

Светлане Дружининой в декабре прошлого год исполнилось 84 года, но актрисе удается сохранять привлекательность и здоровье. Секрет очень прост – она ведет активный образ жизни.

В честь Нового года Светлана Сергеевна показала, как закаляется. Актриса опубликовала в Instagram видео. На кадрах Дружина в банном халате, солнцезащитных очках, но без обуви прошлась по заснеженной улице.

"Дай Бог, чтобы этот год был добрым, хлопотливым и семейным, потому что мышки все тащат в норку, размножаются, улучшают демографию", - поздравила сценарист поклонников.

Светлана Сергеевна пожелала всем семейного счастья. "Чтобы все ваши чада были здоровы и счастливы. Будем жить долго и счастливо!" — говорит она на видео.

Поклонников поступок Дружининой восхитил. За два часа под постом разместили около 300 комментариев. Народ отметил, что далеко не каждая сможет без обуви пройтись по снегу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.