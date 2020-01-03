84-летняя Светлана Дружинина в халате и без обуви прогулялась по снегу

Светлана Сергеевна показала, как закаляется

Светлане Дружининой в декабре прошлого год исполнилось 84 года, но актрисе удается сохранять привлекательность и здоровье. Секрет очень прост – она ведет активный образ жизни.

В честь Нового года Светлана Сергеевна показала, как закаляется. Актриса опубликовала в Instagram видео. На кадрах Дружина в банном халате, солнцезащитных очках, но без обуви прошлась по заснеженной улице.

"Дай Бог, чтобы этот год был добрым, хлопотливым и семейным, потому что мышки все тащат в норку, размножаются, улучшают демографию", - поздравила сценарист поклонников.

Светлана Сергеевна пожелала всем семейного счастья. "Чтобы все ваши чада были здоровы и счастливы. Будем жить долго и счастливо!" — говорит она на видео.

Поклонников поступок Дружининой восхитил. За два часа под постом разместили около 300 комментариев. Народ отметил, что далеко не каждая сможет без обуви пройтись по снегу.

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