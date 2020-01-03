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Из-за вспышки неизвестной пневмонии Россия усилила контроль на границе с Китаем

14:41
  • пятница
  • 03 января 2020

Болезнь сразила уже 44 человека

В Китае растёт число заболевших неизвестной формой пневмонии. Как сообщили в Минздраве, в восточной провинции Хубэй госпитализированы уже 44 человека. Состояние некоторых тяжёлое, передает "ТВ Центр".

В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, испытывают трудности с дыханием. Все инфицированные проходят лечение в условиях жёсткой изоляции. Также медики проверяют родственников и друзей заболевших. Первые случаи инфекции зафиксировали у людей, которые посетили рынок морепродуктов в городе Ухань. В настоящее время он закрыт. На месте работают эпидемиологи. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, на границе с Китаем усилили санитарно-карантинный контроль.

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