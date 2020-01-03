ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В городских клубах "Мой социальный центр" подготовили программу развлечений на новогодние каникулы

14:47
  • пятница
  • 03 января 2020

Москвичи могут бесплатно заняться спортом или творчеством

Творческие мастер-классы, соревнования и танцы. В новых городских клубах "Мой социальный центр" для москвичей подготовили программу развлечений на все новогодние каникулы, передает "ТВ Центр".

Это уникальные социальные заведения для людей старшего возраста. Сейчас в столице работает 4 таких центра. Власти планируют открыть подобные клубы во всех округах. Мэр Сергей Собянин отметил на своей странице в социальной сети "Вконтакте", что в таких местах москвичи бесплатно занимаются спортом, творчеством и просто общаются.

"В прошлом году сделали большое дело - открыли "Мой социальный центр" в Марьиной Роще. Место, где люди старшего возраста бесплатно занимаются творчеством, спортом, просто общаются. Атмосфера там, конечно, удивительная. Кто-то открывает в себе талант художника, кто-то - танцора. Проводят вместе концерты и вечеринки", - написал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.