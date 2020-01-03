В городских клубах "Мой социальный центр" подготовили программу развлечений на новогодние каникулы

Москвичи могут бесплатно заняться спортом или творчеством

Творческие мастер-классы, соревнования и танцы. В новых городских клубах "Мой социальный центр" для москвичей подготовили программу развлечений на все новогодние каникулы, передает "ТВ Центр".

Это уникальные социальные заведения для людей старшего возраста. Сейчас в столице работает 4 таких центра. Власти планируют открыть подобные клубы во всех округах. Мэр Сергей Собянин отметил на своей странице в социальной сети "Вконтакте", что в таких местах москвичи бесплатно занимаются спортом, творчеством и просто общаются.

"В прошлом году сделали большое дело - открыли "Мой социальный центр" в Марьиной Роще. Место, где люди старшего возраста бесплатно занимаются творчеством, спортом, просто общаются. Атмосфера там, конечно, удивительная. Кто-то открывает в себе талант художника, кто-то - танцора. Проводят вместе концерты и вечеринки", - написал мэр.

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