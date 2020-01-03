ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве представили уникальное спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"

14:48
  • пятница
  • 03 января 2020

Невероятное сочетание жанров переносит зрителей прямо на затерянный остров

Оригинальные номера на фоне масштабных декораций. В Москве представили праздничное спортивное шоу "Пираты и затерянный остров", передает "ТВ Центр".

Представление претендует на звание самой необычной "ёлки" сезона. Цирковые номера, балет на роликах и даже синхронное плавание. Невероятное сочетание жанров переносит зрителей прямо на затерянный остров.

На арену выйдут звёзды российского спорта, артисты эстрады, театра и кино. Представления проходят в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках до 8 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"
Спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.