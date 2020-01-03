В Москве представили уникальное спортивное шоу "Пираты и затерянный остров"

Невероятное сочетание жанров переносит зрителей прямо на затерянный остров

Оригинальные номера на фоне масштабных декораций. В Москве представили праздничное спортивное шоу "Пираты и затерянный остров", передает "ТВ Центр".

Представление претендует на звание самой необычной "ёлки" сезона. Цирковые номера, балет на роликах и даже синхронное плавание. Невероятное сочетание жанров переносит зрителей прямо на затерянный остров.

На арену выйдут звёзды российского спорта, артисты эстрады, театра и кино. Представления проходят в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках до 8 января.

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