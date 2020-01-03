Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые после развода появятся на одном мероприятии

Они избегали совместных публичных выходов 15 лет

Дженнифер Энистон и Брэд Питт встретятся на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Мероприятие пройдет 5 января.

Это будет первый случай за почти 15 лет, когда бывшие супруги столкнутся на красной дорожке. С момента развода они избегали друг друга.

Как пишет Mirror, единственный раз, когда Джен и Брэд могли встретиться, был в 2009 году. Питт и Энистон значились в списке гостей Teen Choice Awards, но ни один из них не присутствовал на церемонии.

Сейчас же встреча экс-супругов практически неизбежна. Премия "Золотой глобус" пройдет в Беверли-Хиллз. Оба актера в числе номинантов, при этом их места в зале находятся очень близко друг к другу, это заранее было согласовано с агентами звезд.

Напомним, Дженнифер и Брэд поженились 29 июля 2000 года в Малибу. Спустя пять лет они развелись. На развод подала Энистон, узнав, что во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт закрутил роман со своей партнершей Анджелиной Джоли.

В 2011 году Энистон начала встречаться с актёром Джастином Теру. Спустя четыре года ночь с 5 на 6 августа 2015 они поженились в Лос-Анджелесе. А уже в феврале 2018 года супруги объявили о расставании. В 2019 году поползли слухи о воссоединении Джен и Брэда. Якобы Питт побывал на праздновании юбилея Энистон. А позже их видели вместе в Италии.

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