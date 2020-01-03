Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Близнецы заметно подросли

Анна Курникова показала, как подросли ее близнецы от Энрике Иглесиаса Николас и Люси. Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами.

На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка. На лицах малышей появляется выражение досады, когда они врезаются в ограждение.

За несколько часов ролик набрал 385 тысяч просмотров и почти две с половиной тысячи комментариев. Примечательно, что большинство записей – на английском языке.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа на песню "Escape" в 2001 году и с тех пор они неразлучны. В прессе то и дело появлялись новости об их расставании, но 16 декабря 2017 года Курникова родила возлюбленному двойню: сына Николаса и дочь Люси. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей.

Курникова завершила карьеру в 2003 году. Она является двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в парном разряде.

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