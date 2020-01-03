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Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

15:35
  • пятница
  • 03 января 2020

Температура воздуха превысит норму на пять-восемь градусов

В Центральной России в ближайшие 10 дней будет аномально теплая для января погода. По данным центра "Фобос", температура воздуха превысит норму на 5 - 8 градусов.

"Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока", — отмечают специалисты.

По словам синоптиков, потепление сохранится на европейской территории России из-за переноса воздуха из умеренных широт Атлантики. Метеорологи ожидают в январе чередование оттепелей с непродолжительными периодами морозов, передает РИА Новости. При этом минимальная температура достигнет 10 градусов ниже ноля.

В ближайшие дни в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. В рождественскую ночь температура воздуха составит от 6 до 9 градусов ниже нуля, днем 7 января — до минус 4.

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