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У 18-летнего москвича украли Rolls-Royce за 19 миллионов

16:03
  • пятница
  • 03 января 2020

Инцидент произошел прямо на дороге

На Ярославском шоссе у 18—летнего москвича украли элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost. Инцидент произошел 1 января в ходе дорожного конфликта, передает ТАСС.

Как рассказали в полиции, пострадавший - менеджер коммерческой фирмы. Молодой человек сначала обратился к правоохранителям с заявлением об угоне, но спустя час решил отказаться от него, однако еще через три часа снова принес заявление по данному факту в полицию.

Сумма материального ущерба устанавливается. По данным автодилера, Rolls-Royce Ghost стоит 19 миллионов рублей.

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Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost
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