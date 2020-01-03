У 18-летнего москвича украли Rolls-Royce за 19 миллионов

Инцидент произошел прямо на дороге
На Ярославском шоссе у 18—летнего москвича украли элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost. Инцидент произошел 1 января в ходе дорожного конфликта, передает ТАСС.
Как рассказали в полиции, пострадавший - менеджер коммерческой фирмы. Молодой человек сначала обратился к правоохранителям с заявлением об угоне, но спустя час решил отказаться от него, однако еще через три часа снова принес заявление по данному факту в полицию.
Сумма материального ущерба устанавливается. По данным автодилера, Rolls-Royce Ghost стоит 19 миллионов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"