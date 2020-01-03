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Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала "Ведьмак"

16:26
  • пятница
  • 03 января 2020

"Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный

Омский русский народный хор перепел песню из сериала "Ведьмак". "Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный.

Как рассказал солист, перепеть "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" предложил PR-отдел Омской филармонии. "Они, видимо, следят за мировыми тенденциями. Как раз вышел сериал, эта песня стала мемом в интернете", - пояснил Подворный.

Кавер появился на YouTube 1 января и уже набрал больше 55 тысяч просмотров. "Мне песня запала, записали мы её быстро. Это счастливая песня, раз всё получилось так спонтанно и быстро. Песня, да, заедает - теперь все ходят напевают её", - цитирует телеграм-канал "Подъем" солиста.

Сериал "Ведьмак" по книгам польского писателя Анджея Сапковского вышел на Netflix в декабре 2019 года. Песня "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которую в фильме исполнял трубадур Лютик, оказалась настолько привязчивой, что стала объектом для многочисленных шуток в Сети.

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Кадр из официального трейлера "Ведьмак" с Генри Кавиллом
Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала "Ведьмак"
Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала "Ведьмак"
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