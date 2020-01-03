"Зверское преступление": как мир отреагировал на убийство американцами иранского генерала

Убийство осудили в Китае, России, Египте и других странах

США в ночь на 3 января нанесли ракетные удары по Багдаду. Погибли более десяти человек, в том числе глава элитного иранского формирования, генерал Касем Сулеймани.

В Иране пригрозили США возмездием. Убийство в первые же часы после произошедшего осудили в Багдаде, Пекине и Москве. Как сообщили в Минобороны России, поступок Америки грозит негативным последствиям для международной безопасности.

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что генерал Сулеймани обладал авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе. Под его руководством было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам в Сирии и Ираке.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя ракетные удары по Багдаду, заявил, что Пекин выступает против использования военной силы в международных отношениях. "Мы внимательно следим за этим инцидентом", - сказал он, отметив, что все стороны должны уважать принципы Устава ООН и основополагающие принципы международных отношений.

В свою очередь представитель ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар назвала убийство Сулеймани нарушением прав человека. Он подчеркнула, что невозможно представить, чтобы при отсутствии боевых действий убийство, осуществленное при помощи ракетного удара, было законным.

Египет призвал незамедлительно прекратить все виды иностранного вмешательства во внутренние дела арабских государств. Как заявили в МИД Египта, стремительное развитие событий в Ираке чревато новой эскалацией, которую необходимо предотвратить.

Высказался об убийстве генерала Касема Сулеймани и посол Ирана в России Казем Джалали. Он назвал произошедшее "зверским преступлением" Вашингтона. "США являются не только рассадником терроризма, но и самым большим террористическим государством в мире", - говорится в заявлении посла в Twitter.

Сожалеет в связи с операцией США в Багдаде МИД Турции. "Мы решительно повторяем, что превращение Ирака в зону конфликта повредит миру и стабильности как Ирака, так и нашего региона. Очевидно, что операция по ликвидации Сулеймани и его конвоя приведет к росту недоверия и нестабильности в регионе", - сообщили в министерстве.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полностью на стороне США в борьбе за мир. "У Израиля есть право на самозащиту. У США есть точно такое же право. Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал ещё больше таких атак", - считает Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля похвалил президент США. "Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону", - подчеркнул Нетаньяху.

В Германии заявили, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции – это реакция на военные провокации со стороны Тегерана. "Хочу напомнить о нападении на танкеры в Персидском заливе и на саудовские НПЗ. Мы осудили нападения на силы коалиции в Ираке и недавнее нападение на посольство США. Мы также крайне озабочены региональной активностью Ирана", - цитирует РИА Новости заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Примечательно, что в Конгрессе США утверждают, будто не были осведомлены о готовящейся операции. Глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел заявил, что удар наносился без каких-либо уведомлений или консультаций. В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также выразила недовольство и потребовала от администрации немедленно проинформировать законодателей о шагах, которые будут предприняты в сложившейся ситуации.

Дональд Трамп пока ограничился лишь высказыванием в соцсети. "Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!" – написал американский президент в своем Twitter.

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