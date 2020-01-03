Макрон позвонил Путину и высказал озабоченность гибелью Сулеймани

Лидеры обсудили удар США по Багдаду

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политики рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также обсудили ракетные удары США по Багдаду.

Лидеры сошлись во мнении, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию на Ближнем Востоке. "С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", - говорится в официальном сообщении Кремля.

Также в ходе беседы, которая состоялась по инициативе французской стороны, Путин проинформировал Макрона о ходе выполнения российско-турецких договорённостей по северо-востоку Сирии и Идлибу. "Лидерами подчёркнута необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом", - отмечает Кремль.

При обсуждении обстановки в Ливии президенты высказались за разрешение сложившегося в этом государстве кризиса мирным путём. Выражена поддержка политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым в том числе при посредничестве ООН и Германии.

Кроме того, в телефонном разговоре были рассмотрены основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин и Макрон позитивно оценили состоявшийся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмен удерживаемых лиц.

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