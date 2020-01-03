23-летняя фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

В 2017 году она завоевала звание чемпиона Франции

Фигуристка Лорин Лекавалье провалила допинг-тест. Анализ показал положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe.

Осенью Лекавалье отказалась от участия в этапах Гран-при в Гренобле и Москве. Француженка объяснила свое решение "медицинскими показаниями". Также Лекавалье пропустила национальный чемпионат.

Лорин 23 года. В 2017 году она завоевала звание чемпиона Франции. В прошлом сезоне Лекавалье заняла пятое место на чемпионате Европы в Минске. На мировом первенстве в японской Сайтаме она стала лишь 15-й.

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