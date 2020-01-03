ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

23-летняя фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

18:19
  • пятница
  • 03 января 2020

В 2017 году она завоевала звание чемпиона Франции

Фигуристка Лорин Лекавалье провалила допинг-тест. Анализ показал положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe.

Осенью Лекавалье отказалась от участия в этапах Гран-при в Гренобле и Москве. Француженка объяснила свое решение "медицинскими показаниями". Также Лекавалье пропустила национальный чемпионат.

Лорин 23 года. В 2017 году она завоевала звание чемпиона Франции. В прошлом сезоне Лекавалье заняла пятое место на чемпионате Европы в Минске. На мировом первенстве в японской Сайтаме она стала лишь 15-й.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лорин Лекавелье
Лорин Лекавелье
Лорен Лекавалье
Лорен Лекавалье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.