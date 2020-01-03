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Ученый нашел легкий способ быстро избавиться от жира на животе

19:22
  • пятница
  • 03 января 2020

Нужно только придерживаться правила "2+2+4"

Сотрудник Гисенского университета Михаэль Дешпегель вывел простую формулу избавления от жировых отложений на животе. Немецкий ученый поделился своим открытием с изданием Focus.

Как говорится в исследовании, необходимо следовать правилу "2+2+4". Два дня совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, например, заниматься нордической ходьбой, бегом трусцой, плаванием или ездой на велосипеде.

Затем два дня силовых занятий малой интенсивности. В зал ходить не обязательно, можно в домашних условиях потренироваться с гантелей. 

"4" в этой формуле относится к диете - в течение четырех дней нужно придерживаться правильного питания. Оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физических нагрузок и отказаться от строгих ограничений в еде.

 

 

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