Предсказавшая убийство Кеннеди экстрасенс: Мир исчезнет в 2020 году

Ясновидящая сделала неутешительный прогноз

В западных СМИ бурно обсуждается прогноз известного экстрасенса Джин Диксон на 2020 год. По словам женщины, предсказавшей убийство президента США Джона Кеннеди, в наступившему году случится конец света.

Несмотря на то, что медиум ушла из жизни еще в 1997 году в возрасте 93 лет, ее прогнозы все еще актуальны. Джин в 1970-х выпустила книгу с предсказанием будущего. "Армагеддон придет в 2020 году, когда Ложный Пророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с самим человеком. Мир исчезнет", — писала Диксон.

Эти слова испугали многих американцев. Ведь ясновидящая прославилась после того, как в 1956 году "увидела", что на выборах президента США 1960 года к власти придет представитель партии демократов, который умрёт во время работы. Как в итоге и произошло с Джоном Кеннеди, застреленным в 1963-м.

Но панику разводить рано. Предсказания Диксон не всегда были точными. Так, она обещала, что человечество победит рак в 1967 году, а "первый Армагеддон" она предрекала еще в 1962-м. Также Джин уверяла, что в 1958 году из-за спорных китайских островов начнется Третья мировая война, а первым космонавтом на Луне станет представитель СССР.

В честь экстрасенса математик Джон Аллен Паулос даже создал термин "эффект Джин Диксон". Таким образом ученый назвал тенденцию продвигать несколько правильных предсказаний, игнорируя при этом большее количество неправильных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"