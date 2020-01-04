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Центр Комсомольска-на-Амуре залило кипятком в минус 20 (видео)

10:42
  • суббота
  • 04 января 2020

Последствия аварии устраняли всю ночь

В Комсомольске-на-Амуре ликвидируют последствия серьезной коммунальной аварии, в результате которой затоплены несколько улиц в центре города, передает "ТВ Центр".

Прорыв трубопровода произошел 3 января. Лишь через два часа коммунальщики смогли остановить мощный поток. Дороги затопило, по некоторым участкам проехать было невозможно. А при температуре минус 20 вода быстро превратилась в настоящий каток.

Всю минувшую ночь улицы расчищали грейдерами. После уборки обработали противогололёдными реагентами. Жилые дома в аварийной зоне переключены на резервную схему водоснабжения.

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