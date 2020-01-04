"Он организовывал зловещие атаки": Трамп назвал Сулеймани террористом номер один

Президент США заявил, что поймал генерала на месте преступления

Убийство Соединенными Штатами генерала Сулеймани равноценно развязыванию войны, об этом заявил в интервью CNN постпред Ирана при ООН. Дипломат предупредил о военном ответе Вашингтону. Тем временем, американские ВВС нанесли новые удары по Багдаду.

Вашингтон похоже и не думает останавливаться. Этой ночью ВВС США нанесли очередной удар по колонне шиитских ополченцев в Ираке, в которой были в основном не военные, а медики. И это менее чем через сутки после того, как был уничтожен Касем Сулеймани - глава иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс". Это подразделение занимается военными и тайными операциями за рубежом. В аэропорту Багдада Сулеймани встречал заместитель командующего шиитским ополчением Ирака. Оба выехали из аэропорта на одном автомобиле. И оба погибли, передает "ТВ Центр".

"По моему приказу американские ВВС успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире Касем Сулеймани. Он организовывал зловещие атаки на американских дипломатов и военных персон. Однако мы поймали его на месте преступления и положили этому конец. Мы сделали это, чтобы предотвратить войну", - заявил Трамп.

Скорее наоборот, чтобы ее развязать. Потому как в Иране Сулеймани считается национальным героем. Приближенным духовного лидера Ирана Хаменеи. А также одной из самых влиятельных фигур в исламском мире, где после его убийства начались антиамериканские акции протеста. Пакистан и Ливан уже всколыхнули митинги. Тегеран пообещал отомстить американцам.

"Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана. И Тегеран не может просто закрыть глаза на то, что произошло вчера. Определенно, месть будет суровой. Мы будет действовать по своему выбору и место и время определим сами", - заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Госсекретарь США Помпео, правда, уже заявил, что Вашингтон готов ответить на любые действия Ирана. Хотя там все же рассчитывают, что власти этой страны постараются избежать эскалации в ответ на откровенное убийство, которое американцы пытаются оправдать борьбой с терроризмом. На самом же деле Вашингтон в очередной раз продемонстрировал всему миру, что международного права нет. А на месте Сулеймани может оказаться любой, кого США посчитают своим врагом.

"За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала. Уточнение. Проект заявления американцы внесли, и он находится на "процедуре по умолчанию" до 10 утра 3 января по Нью-Йорку. То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных. Кроме эскалации напряжённости в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведёт", - официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И даже в Вашингтоне далеко не все согласны с агрессивной политикой Дональда Трампа. Демократы во главе с сенатором Ненси Пелоси поспешили обвинить президента в том, что он не согласовал военную операцию с Конгрессом. А Джо Байден предрекает новую "бурю в пустыне".

"Мы можем оказаться на грани крупнейшего конфликта на Ближнем Востоке. Надеюсь, что администрация Белого дома продумала последствия своих действий. Но я боюсь, что склонностей к дисциплине и долгосрочным планам, которые необходимы здесь, у них нет", - отметил Байден.

Причем многие эксперты уже проводят параллели. Чтобы отвлечь внимание от импичмента, Клинтон приказал бомбить Югославию. И вот спустя 20 с лишним лет другой американский президент, вновь импичмент, плюс на носу выборы, ради которых Трамп возможно и затевает эту маленькую войну, опрометчиво рассчитывая быстро в ней победить.

Александр Панюшкин, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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