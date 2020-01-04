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Забастовка железнодорожников во Франции установила рекорд

10:33
  • суббота
  • 04 января 2020

На улицы вышли тысячи человек

Забастовка железнодорожников во Франции установила рекорд и стала самой продолжительной за последние 30 лет. Транспортная инфраструктура страны работает с перебоями уже месяц. Улицы Парижа и Марселя вновь озарил свет файеров. В ходе протестов ранения получили несколько человек.

Факельное шествие на улицах Марселя. Тысячи человек. Активисты транспортных профсоюзов заявляют: погасить их протест против пенсионной реформы просто так не получится, передает "ТВ Центр".

Это самая масштабная забастовка французских железнодорожников за всю новейшую историю Пятой Республики. Она длится вот уже почти месяц и охватила фактически всю страну.

"Начиная с 5 декабря мы требуем отмены реформы. Сегодня наша позиция остается неизменной. Но наш президент нас не слушает. Хотя ему стоило бы вспомнить. Он был выбран, чтобы прислушиваться к народу, а не наоборот", - заявил протестующий.

Транспортники не уступают. Власти тоже. Эммануэль Макрон уже заявил, что не намерен отказываться от планов по реформе. Так что пока очередные отмены поездов и электричек. Люди вынуждены сдавать билеты.

Бастуют и работники парижского метрополитена, врачи, учителя. Даже артисты Парижской оперы, тоже недовольны пенсионной реформой. Которая лишит их права выходить на пенсию раньше остальных. Акцию поддерживают и сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, угрожая полностью блокировать предприятия. Что может спровоцировать нехватку автомобильного топлива в стране.

А уже на следующей неделе к забастовке намерены присоединиться пилоты и бортпроводники крупнейшего в стране авиаперевозчика Air France. Авиакомпания готовится к отмене части внутренних рейсов. Ситуация грозит новым транспортным коллапсом.

Правительство призывает бастующих начать консультации. И вывести ситуацию из тупика. Но профсоюзы пока видят только один выход: полностью отказаться от реформы. Иначе протесты продлят. Причем, на неопределенный срок.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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Забастовка железнодорожников во Франции
Забастовка железнодорожников во Франции
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