Сирийские военные освободили деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба

Во время войны боевики вели из населенного пункта постоянный обстрел

Сирийская армия освободила от террористов населенный пункт Эт-Тах. Деревня находится всего в 45 километрах от Идлиба. Во время войны боевики вели отсюда постоянный обстрел позиций сирийских военных и домов мирных жителей. Журналистам показали оружие, которое использовали радикалы, в том числе начиненные взрывчаткой автомобили.

Подробнее смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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