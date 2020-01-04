Совсем взрослый: Сын Кейт Миддлтон впервые появился на официальном фото в штанах

Принц Джордж восхитил британцев

Кенсингтонский дворец опубликовал кадр с официальной фотосессии наследников британской короны. На снимке Елизавета II позирует с сыном, внуком и правнуком.

"Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем счастливого и здорового 2020 года!" - говорится в подписи к фото на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

На снимке поклонники королевской семьи разглядели важную деталь. Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые на официальном фото одет в брюки. "Совсем взрослый Джордж стоит рядом с принцем Чарльзом в сине-зеленых клетчатых штанах. Традиционно королевские мальчики были одеты в шорты даже зимой, и наряды принца Джорджа в прошлом не были исключением", - описывает кадр Express.

Летом 2019 года маленький принц отпраздновал шестилетие, а по королевским обычаям это знаковый возраст для мальчиков. С шести лет им разрешается носить брюки на официальных мероприятиях и фотографиях.

Отметим, что старший сын Кейт Миддлтон стоит третьим в очереди на британский престол, сразу за отцом и дедом. Примечательно, что дядя Джорджа принц Гарри занимает шестое место.

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