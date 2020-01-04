На украинской атомной электростанции аварийно отключился энергоблок

Сработала система защиты

Рано утром 4 января отключился третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции. АЭС расположена в Николаевской области.

Как рассказали в пресс-службе НАЭК "Энергоатом", отключение произошло из-за срабатывания системы защиты. Причины выясняются.

В "Энергоатоме" заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на электростанции и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм.

После отключения третьего энергоблока работают два. "Суммарная мощность их генераторов составляет 2040 МВт", - пояснили РИА Новости в пресс-службе.

Южно-Украинская АЭС, расположенная в Николаевской области на реке Южный Буг, входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса наряду с Александровской ГЭС на реке Южный Буг и Ташлыкской ГАЭС.

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