Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий обещает раздать оружие даже женщинам

В Ливии всеобщая мобилизация. 4 января её объявил командующий национальной армией Халифа Хафтар. Поводом стал законопроект, который накануне одобрил парламент Турции. Документ предусматривает возможность отправки военных в Ливию, передает "ТВ Центр".

В своём видеообращении маршал Хафтар отметил, что битва за Триполи подходит к концу. Армия принимает вызов Анкары и готова противостоять любому иностранному вмешательству. По словам Хафтара, военные предоставят оружие всему гражданскому населению - и мужчинам, и женщинам.

Во втором по величине городе Ливии Бенгази всю ночь жгли покрышки и файеры. Тысячи местных жителей выступили против ввода турецких войск и выразили протест властям Триполи.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.

Власти восточной части страны сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить столицу. В Анкаре не раз отмечали, что готовы оказать помощь Триполи, если поступит соответствующее обращение.

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