ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

12:43
  • суббота
  • 04 января 2020

Командующий обещает раздать оружие даже женщинам

В Ливии всеобщая мобилизация. 4 января её объявил командующий национальной армией Халифа Хафтар. Поводом стал законопроект, который накануне одобрил парламент Турции. Документ предусматривает возможность отправки военных в Ливию, передает "ТВ Центр".

В своём видеообращении маршал Хафтар отметил, что битва за Триполи подходит к концу. Армия принимает вызов Анкары и готова противостоять любому иностранному вмешательству. По словам Хафтара, военные предоставят оружие всему гражданскому населению - и мужчинам, и женщинам.

Во втором по величине городе Ливии Бенгази всю ночь жгли покрышки и файеры. Тысячи местных жителей выступили против ввода турецких войск и выразили протест властям Триполи.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.

Власти восточной части страны сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить столицу. В Анкаре не раз отмечали, что готовы оказать помощь Триполи, если поступит соответствующее обращение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.