Латвия отказалась проводить референдум об образовании на русском языке

Законопроект отклонила центральная избирательная комиссия

Власти Латвии отказались проводить референдум о школьном образовании на русском языке. С такой инициативой выступала одна из политических партий страны, передает "ТВ Центр".

Законопроект отклонила центральная избирательная комиссия, заявив, что он юридически некорректно оформлен. Кроме того, ЦИК не дала возможности зарегистрировать документ и после его доработки. Теперь представители партии, которая выдвинула инициативу, собираются обжаловать это решение в Верховном суде.

Напомним, в Латвии с сентября прошлого года реализуется школьная реформа, которая предполагает отмену образования на русском языке. Это вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей - а это 40% населения страны.

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