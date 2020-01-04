Российские акробаты разбились во время выступления в Амстердаме

Они сорвались с 10-метровой высоты

Акробаты из России сорвались с 10-метровой высоты во время представления в Амстердаме. Под куполом цирка артисты, как и всегда, выступали без защитной сетки, передает "ТВ Центр".

Благодаря такому риску пара в своё время и получила известность. Акробаты сорвались одновременно. Мужчина при этом упал на партнёршу. Артистов немедленно госпитализировали. По словам врачей, травмы серьезные. Сразу после ЧП зрителей вывели из зала.

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