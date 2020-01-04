Победитель конкурса "Лидеры России" исполил заветное желание 13-летней девочки

Лиза приняла участие в акции "Елка желаний"

Участники всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнят заветные мечты более семи с половиной тысячи детей, подростков и пожилых людей с тяжёлыми заболеваниями. Благотворительный проект проводят уже второй раз. Он входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". В этом году к акции присоединились и победители конкурса "Лидеры России".

13-летняя Лиза мечтала побывать в столице. Вместе с мамой они приняли участие в акции "Ёлка желаний" - написали на сайт письмо: "Очень хотим увидеть Кремль!" И это желание сбылось.

Они погуляли по Москве, а в роли гида и волшебника, исполняющего желания, выступил Владимир Александров. По профессии – аудитор, а еще победитель конкурса "Лидеры России". Говорит, что просто снял несколько шаров с "Ёлки желаний", среди которых оказалось и Лизино.

"Честно говоря, мне это желание было интересно. И оно мне как раз понравилось тем, что оно не материальное, не достаточно просто какую-то вещь купить, что-то еще, а чуть больше. А "Ёлка желаний" - это был какой-то импульс просто. Я увидел эту "ёлку" и подумал - я могу тоже что-то сделать", - рассказал Владимир.

Александров не только провел экскурсию по Москве. Решил, что посмотреть на Кремль - это хорошо, а побывать на Кремлевской ёлке для ребенка - еще лучше. Тем более для такого, как Лиза. У неё довольно редкая форма аутизма. Школу она не посещает, находится на домашнем обучении. И, как говорит мама, такие необычные, красивые "выходы в свет" и море положительных эмоций для Лизы своего рода терапия. Она очень любит музыку и танцы. И, оказавшись в самой гуще сказочных событий, с интересом за всем наблюдала.

"Он исполнил нашу мечту, очень ему благодарны. И мы под впечатлением от всей атмосферы Москвы, от всей атмосферы этой ёлки, от Кремля, потому что мы первый раз здесь, никогда не были. Лизе тоже очень всё понравилось. Всё такое яркое, красочное", - сказала мама Лизы.

Проект "Мечтай со мной" появился еще несколько лет назад в Татарстане. Волонтеры тогда решили исполнять самые заветные мечты детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. В 2018 году он стал всероссийским. А "Елка желаний" - лишь одна из его акций. В праздничные дни в разных городах страны все, у кого есть возможность, превращаются в волшебников. Дарят детям то, что они хотят больше всего - билеты в кино, цирк или дельфинарий, ноутбуки, гитары, полеты на вертолете или интересные поездки и встречи.

Юлия Богоманшина, Александр Медведев, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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