Завораживающее видео первого звездопада 2020 года

Каждую минуту в плотных слоях атмосферы сгорали две падающие звезды

Миллионы людей во многих странах мира загадывали желания, наблюдая первый звездопад 2020 года. В ночь на 4 января небо озарил метеорный поток Квадрантиды - одно из самых красивых и ярких астрономических явлений, передает "ТВ Центр".

Каждую минуту в плотных слоях атмосферы сгорали две падающие звезды. Этот метеорный поток - открыли ещё в начале XIX века. Учёные назвали его в честь созвездия Стенного Квадранта, которое уже не используется в современной астрономии.

Яркое небесное представление можно было наблюдать и над центральной частью России. Несмотря на то, что пик активности Квадрантиды уже пройден, падающие звёзды будут пролетать над Землёй до 12 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"