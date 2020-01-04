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Завораживающее видео первого звездопада 2020 года

12:56
  • суббота
  • 04 января 2020

Каждую минуту в плотных слоях атмосферы сгорали две падающие звезды

Миллионы людей во многих странах мира загадывали желания, наблюдая первый звездопад 2020 года. В ночь на 4 января небо озарил метеорный поток Квадрантиды - одно из самых красивых и ярких астрономических явлений, передает "ТВ Центр".

Каждую минуту в плотных слоях атмосферы сгорали две падающие звезды. Этот метеорный поток - открыли ещё в начале XIX века. Учёные назвали его в честь созвездия Стенного Квадранта, которое уже не используется в современной астрономии.

Яркое небесное представление можно было наблюдать и над центральной частью России. Несмотря на то, что пик активности Квадрантиды уже пройден, падающие звёзды будут пролетать над Землёй до 12 января.

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