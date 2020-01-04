Стало известно, с кем Трамп спланировал убийство Сулеймани

Детали спецоперации раскрыло агентство Bloomberg

Детали подготовки убийства иранского генерала Касема Сулеймани раскрыло агентство Bloomberg. Журналисты выяснили, кто прорабатывал ракетный удар, который США нанесли по Багдаду. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже определил цели для новых атак на случай ответных действий со стороны Ирана. 4 января в Багдаде прощаются с погибшими.

Тысячи людей на улицах Багдада. Похоронная процессия растянулась на несколько кварталов. Заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис был вместе с Касемом Сулеймани в момент ракетного удара. В Тегеране и Багдаде - национальный траур, передает "ТВ Центр".

Bloomberg раскрывает детали подготовки к ликвидации Сулеймани. По информации издания, удар обсуждался секретно в дни рождественских и новогодних праздников. Среди посвященных были лишь советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, отменивший поездку в Европу госсекретарь Майк Помпео, а также вице-президент Майк Пенс. С высокой трибуны своего гольф-клуба инициатор убийства рапортует о блестяще проведенной спецоперации.

"По моему приказу американские ВВС успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире — Касем Сулеймани", - заявил Дональд Трамп.

Другие цели в Иране уже определены, добавил миролюбивый президент. Официальный Тегеран уведомил ООН о возможности применения права на самооборону. Министр иностранных дел Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком Организации назвал действия Вашингтона актом терроризма и объявлением войны.

У Тегерана широкое поле для деятельности. На расстоянии ракетного удара - американские базы в соседних Ираке и Афганистане. По другую сторону залива - Саудовская Аравия, Эмираты и Пятый флот ВМС США в Бахрейне. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к сдержанности.

"Международное сообщество не может допустить еще одну войну в Персидском заливе. Активно прилагаем усилия, чтобы стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", - отметил он.

Касем Сулеймани - знаковая фигура не только для Ирана. Командир отряда внешней разведки руководил спецоперациями в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене. На родине с ним ассоциировали все последние победы над террористическими группировками и считали одним из духовных лидеров нации. Сулеймани пророчили не только военную, но и политическую карьеру. В российском МИД случившееся назвали проявлением новой реальности, когда одно официальное лицо дает санкцию на убийство другого, иностранного, к тому же на территории третьего государства. Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим коллегой Помпео.

"Целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения. Данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации. Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", - заявил Лавров.

Ситуация остается в режиме взведенного курка. Американцы наращивают группировку в Персидском заливе. Элитные силы должны, в том числе, охранять посольство США в Багдаде, которое еще с прошлого года остается в осаде иракских шиитов. При этом рядовые американцы не чувствуют себя в безопасности. В крупных городах - Вашингтоне, Бостоне, Сан-Франциско - полиция перешла на усиленный режим. В аэропортах Нью-Йорка дежурит нацгвардия.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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