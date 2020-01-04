Напуганные Третьей мировой американцы бросились проверять списки призывников

В США рухнул сайт призывной службы

Испугавшиеся начала Третьей мировой войны американцы обрушили работу сайта призывной службы США. Selective Service System работает с перебоями из-за резко возросшего числа посетителей.

В Сети уже сутки обсуждается возможность нового мирового конфликта. Поводом послужило организованное Дональдом Трампом убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

В топ Twitter выбился хештег #WWIII – "Третья мировая война". За 24 часа пользователи соцсети опубликовали более трех миллионов сообщений на эту тематику.

Перебои в работе сайта призывной службы подтвердило само ведомство. "Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении Selective Service System.

Армия США с 1973 года формируется полностью на контрактной основе, но в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Именно списки призываемых и искали люди на сайте службы, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетные удары по Багдаду. Погибли 12 человек, в том числе глава элитного иранского военного формирования, генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить США за гибель генерала, которого считают национальным героем.

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