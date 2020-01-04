23-летний известный футболист умер после тренировки

Свидетелем трагедии стал одноклубник спортсмена

Во Франции трагически погиб футболист Натаэль Джулен. Нападающему было 23 года.

Как рассказали в пресс-служба команды "Генгам", за которую выступал Джулен, футболист разбился в ДТП. Спортсмен возвращался домой с тренировки и не справился с управлением. Свидетелем трагедии стал его одноклубник, ехавший на своем автомобиле следом.

"Эта страшная новость повергла нас в ужас. Клуб испытал тяжелую боль из-за этой невосполнимой утраты", — говорится в сообщении команды.

L’En Avant Guingamp est en deuil.

Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.

En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) 3 января 2020 г.

В нынешнем сезоне Натаэль принял участие в двух матчах за "Генгам". В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Валансьен".

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