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23-летний известный футболист умер после тренировки

13:51
  • суббота
  • 04 января 2020

Свидетелем трагедии стал одноклубник спортсмена

Во Франции трагически погиб футболист Натаэль Джулен. Нападающему было 23 года.

Как рассказали в пресс-служба команды "Генгам", за которую выступал Джулен, футболист разбился в ДТП. Спортсмен возвращался домой с тренировки и не справился с управлением. Свидетелем трагедии стал его одноклубник, ехавший на своем автомобиле следом.

"Эта страшная новость повергла нас в ужас. Клуб испытал тяжелую боль из-за этой невосполнимой утраты", — говорится в сообщении команды.

В нынешнем сезоне Натаэль принял участие в двух матчах за "Генгам". В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Валансьен".

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23-летний известный футболист умер после тренировки
23-летний известный футболист умер после тренировки
Натаэль Джулен
Натаэль Джулен
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