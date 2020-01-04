Американский самолет-шпион засекли у границ России

Разведчик взлетел с базы в Литве

У грани России замечен самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США. "Шпион" провел разведку рядом с Калининградской областью.

Как следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar, 4 января в 11 часов дня разведчик взлетел с базы в Литве. Примерно через полчаса судно приблизилось к российской границе. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.

Самолеты-шпионы США все чаще появляются у границ России. Министерство обороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции, но реакции от Пентагона в Москве пока не дождались.

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