Американский самолет-шпион засекли у границ России

Разведчик взлетел с базы в Литве
У грани России замечен самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США. "Шпион" провел разведку рядом с Калининградской областью.
Как следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar, 4 января в 11 часов дня разведчик взлетел с базы в Литве. Примерно через полчаса судно приблизилось к российской границе. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.
11:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 4 января 2020 г.
Самолёт-разведчик #Beechcraft RC-12X #Liberty ВВС США��������, бортовой номер 93-0701 , позывной #YANK01, взлетевший с аэропорта Шауляй (#EYSA), производит разведывательный полёт вдоль границы Калининградской�������� области.#USAF pic.twitter.com/Jzx4v4msQc
Самолеты-шпионы США все чаще появляются у границ России. Министерство обороны неоднократно призывало Вашингтон прекратить подобные операции, но реакции от Пентагона в Москве пока не дождались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"