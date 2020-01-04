Роухани об убийстве генерала: Американцы не осознают, какую ошибку совершили

Президент Ирана встретился с семьей погибшего

В Багдаде прощаются с погибшими при атаке США. Тысячи людей вышли на улицы. Похоронная процессия растянулась на несколько кварталов. Президент Роухани встретился с семьей погибшего генерала Касема Сулеймани, передает "ТВ Центр".

"Этот великий человек погиб от рук не простого террориста. Он был убит крупнейшей террористической организацией мира. Генерал принял мученическую смерть. Теперь вся армия США настороже. Американцы не осознают, какую ошибку совершили. Но они увидят последствия. Преступление, которое совершили Соединенные Штаты, не может быть забыто", - заявил Роухани.

Министр иностранных дел Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком Организации назвал действия Вашингтона актом терроризма и объявлением войны.

"Определенно, месть будет жестокой. Мы будет действовать по своему выбору. Место и время определим сами", - сказал постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

К словам иранского постпреда уже прислушались в ЦРУ. Первый замдиректора разведки Майкл Морелл предупреждает об охоте на высокопоставленных официальных лиц и жертвах среди простых американцев.

"Первое, вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники. Наиболее вероятное место - Ирак. Однако не исключены Ливан, Бахрейн, другие места на Ближнем Востоке. Второе, Иран проведет террористическую вылазку, в результате которой погибнет американское официальное лицо высокого ранга. И это может быть где угодно в мире. Такая вылазка может произойти и непосредственно на территории США в ближайшее время", - предупредил Морелл.

У Тегерана широкое поле для деятельности. На расстоянии ракетного удара - американские базы в соседних Ираке и Афганистане. По другую сторону залива - Саудовская Аравия, Эмираты и Пятый флот ВМС США в Бахрейне.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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