Собянин: Более 15,5 млн пассажиров воспользовались поездами МЦД

В 2020 году будут открыты ещё два направления

Более 15 с половиной миллионов пассажиров воспользовались поездами Московских центральных диаметров с момента их запуска. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём официальном блоге.

Он отметил, что в 2020 году будут открыты ещё два направления - Ярославское и Горьковское. Мэр подчеркнул, что благодаря новым маршрутам город стал ближе и комфортнее для четырех миллионов жителей. Благодаря запуску диаметров снизился пассажиропоток в метро, а также стала меньше загруженность вылетных магистралей.

Новый вид общественного транспорта появился в мегаполисе в конце ноября 2019 года. МЦД связали десятки районов Москвы и области.

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