Енисей вышел из берегов из-за аномально тёплой погоды

Подтоплены несколько посёлков

В Красноярском крае из-за аномально тёплой погоды резко поднялся уровень воды в Енисее. Потоплены несколько посёлков. Некоторые же регионы России борются с последствиями снегопадов. Улицы замело в Кемерове и Уфе.

Зима в Сибири в этом году вполне классическая. Пока жители центрального региона радуются даже двум выпавшим снежинкам, Кузбасс укутали сугробы. Открыточные новогодние пейзажи - это, конечно, хорошо, говорят местные жители, но в Кемерове снега столько, что им любезно готовы поделиться. Народная забава - откопай свой автомобиль или же дойди до места назначения, не утонув в сугробе, поднадоела. На борьбу выходит белый десант с лопатами в руках. От них не отстают и коммунальщики, работать приходится практически без отдыха.

Похожая ситуация и в Поволжье. Уфа как вошла в новый год со снегопадом, так он в городе все никак и не закончится. Обильная метель при этом сопровождается сильными порывами ветра, из-за этого видимость на дорогах практически нулевая. Синоптики в своих прогнозах далеки от оптимизма. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

А в Красноярском крае наоборот - зима в этом году аномально тёплая! Причем настолько, что неожиданно раньше времени повысился уровень воды в Енисее, больше чем на полметра за сутки. Подтоплены несколько посёлков.

Не по сезону тепло и в Архангельске. Еще накануне в столице Поморья поливало как из ведра, а потом температура резко упала. Улицы города превратились в каток: устоять на ногах и не упасть - это уже существенное достижение.

Оставаться на новогодние каникулы дома, при этом, никто не спешит. Скользят, падают и все равно идут на улицу! Синоптики прогнозируют очередное климатическое испытание. Регион во власти так называемых температурных качелей. На смену резкому минусу идет такой же резкий плюс. В начале следующей неделе снова оттепель.

Александра Сергомасова, Егор Киселёв. "ТВ Центр".

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