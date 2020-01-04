Нюша показала милое видео с мужем, кормящим Симбу печеньем

Не понятно, понравилось малышке угощение или нет

Нюша опубликовала в Instagram новое видео с дочерью Симбой. После решения рассекретить малышку, певица не перестает радовать поклонников кадрами с дочкой.

На свежем видео девочка сидит за столом на коленках у папы Игоря Сивова. Отец покормит малышку печеньем, которое Симба держит в каждой ручке. Откусив кусочек девочка забавно морщится. По видео не понятно, понравилось малышке угощение или нет. Невероятно милые кадры Нюша украсила сердечками.

Ранее фанаты Нюши предположили, что Симба - это необычное сокращение от Серафимы, однако артистка пояснила, что в действительности назвала дочку в честь персонажа мультфильма "Король лев".

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. 6 ноября 2018 года в Майами певица родила дочь. До 22 декабря 2019 года никто не знал, как зовут малышку и как она выглядит.

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