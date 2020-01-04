Минск и Москва оформляют контракт на поставку нефти

Об этом сообщил "Белнефтехим"

Премьер-министры Белоруссии и России провели телефонный разговор. Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили поставки нефти на белорусские НПЗ. Беседа состоялась по инициативе Минска.

Кроме того, пресс-служба белорусского правительства сообщила, что главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики.

После телефонного разговора Медведева и Румаса белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил, что Минск и Москва приступили к оформлению контракта по поставкам первой партии российской нефти.

"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", — говорится в сообщении.

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