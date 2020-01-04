Путин: меня очень беспокоит стагнация в реальных доходах населения

Этот вопрос президент поднимет в послании к Федеральному собранию

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию планирует поднять проблему снижения доходов населения. Президент уделит этому вопросу особое внимание.

"Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - цитирует ТАСС главу государства.

Путин уточнил, что в послании затронет вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности. Раскрывать содержание послания президент не стал, пояснив, что еще готовит окончательный текст.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. Это регулярное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В послании президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи для правительства и парламента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"