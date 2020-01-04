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Сергей Безруков поделился нежным видео с дочкой

17:09
  • суббота
  • 04 января 2020

На кадрах актер танцует с малышкой

Сергей Безруков на своей странице в Instagram опубликовал новое видео. На кадрах актер танцует с дочкой Марией.

В кадре Сергей держит девочку на руках и кружится у елки. При этом выглядит актер счастливым. "Белый танец (всем поклонникам Бригады посвящается)…. Белый… танец", - подписал видео Безруков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. – Прим.Ред.).

Актер пояснил, что скоро он отправится на гастроли, а пока наслаждается последними мгновениями с семьей. "Отдых подходит к концу… Завтра работа, хотя зажигать с "Крёстным папой" — это, конечно, сплошное удовольствие. Люблю этот драйв. Эту энергию!" - написал актер.

Сергей Безруков и Анна Матисон поженились три года назад. Влюбленные воспитывают двоих общих детей. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а в 2018 году - и сын Степан.

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