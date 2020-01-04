В Багдаде тысячи людей вышли на церемонию прощания с погибшими при атаке США

В Ираке и Иране - национальный траур

В Багдаде началось трехдневное прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани, который погиб в результате удара американских ВВС по аэропорту близ столицы Ирака. Атака была целенаправленной и произошла по приказу Дональда Трампа. Президент Ирана пообещал, что США будут страдать от последствий содеянного. А в российском МИД случившееся назвали проявлением новой реальности, когда одно официальное лицо даёт санкцию на убийство другого, иностранного, к тому же на территории третьего государства.

Багдад прощается с погибшими - лидерами шиитского ополчения и иранским генералом Касемом Сулеймани. На улицах - тысячи людей. Похоронная процессия растягивается на несколько кварталов. В Ираке и Иране - национальный траур. Тегеран уже уведомил ООН: его право на самооборону будет реализовано.

О том, как готовились к ликвидации Сулеймани, пишет Bloomberg. Удар якобы обсуждали секретно в дни рождественских и новогодних праздников. Среди посвященных - советник по нацбезопасности, госсекретарь, вице-президент и президент США.

Тегеран действия Вашингтона называет актом терроризма и, ни много ни мало, объявлением войны. Когда и как именно Иран собирается мстить, пока не ясно. В зоне поражения - и военные базы США в соседних Ираке и Афганистане, и Пятый флот ВМС США в Бахрейне, и города их главных региональных союзников Израиля и Саудовской Аравии.

В Совбезе ООН - день закрытых консультаций, все внимание - к произошедшему на Ближнем Востоке. Генсек призывает стороны к сдержанности.

"Генеральный секретарь последовательно выступает за деэскалацию в Персидском заливе и крайне встревожен в связи с недавним обострением ситуации. В такой момент лидеры должны проявить максимум сдержанности. Международное сообщество не может допустить ещё одну войну в Персидском заливе. Активно прилагаем усилия, чтобы стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", - заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш знает, о чем говорит. Слишком уж знаковой фигурой был Касем Сулеймани. По сути, он руководил всем силовым блоком Ирана. От внешней и внутренней разведки до мобильных диверсионных отрядов и подразделений регулярной армии. Его приказам подчинялись проиранские формирования в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене. С ним ассоциировали все победы над террористическими группировками и считали одним из духовных лидеров нации, пророчили ему блестящую политическую карьеру. В российском МИД подчеркивают, что убийство такого человека - опаснейшая авантюра. И проявление новой реальности, в которой одно официальное лицо может дать санкцию на убийство другого!

Однако ресурсы дипломатии тают на глазах. Силовой сценарий, напротив, выглядит всё более реалистичным. Пентагон отправляет на Ближний Восток три тысячи бойцов. Некоторые из них будут охранять посольство США в Багдаде, которое еще с прошлого года в осаде иракских шиитов. Впрочем, теперь в безопасности себя не чувствуют и рядовые американцы. В Вашингтоне, Бостоне, Сан-Франциско полицейские патрули получили усиление. А в аэропортах Нью-Йорка даже размещены подразделения национальной гвардии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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