Во Владивостоке поймали хулигана, проколовшего шины десяткам автомобилей

Задержанным оказался 33-летний ранее судимый местный житель

Во Владивостоке полиция задержала хулигана, который проколол шины десяткам автомобилей. В отдел МВД Первомайского района уже обратилось множество граждан с заявлениями об изрезанных покрышках, передает "ТВ Центр".

Злоумышленник, видимо, без разбора обходил машины и прокалывал на них все колёса. Пострадали, в том числе и автомобили реанимации, припаркованные у подстанции скорой помощи.

Оперативники, используя, в частности, информацию в соцсетях, вышли на след вандала и минувшей ночью взяли его. Задержанным оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Мотивы его действий еще предстоит выяснить. На борца с нарушителями ПДД злоумышленник не похож, большинство пострадавших машин были припаркованы должным образом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"