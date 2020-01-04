Украине предрекли дефолт в 2020 году

В кризисе обвинили "неадекватность правительства"

Украине грозит дефолт. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он отметил, что в 2019 году произошло углубление кризисного положения, которое особенно повлияло на промышленное производство и финансово-кредитную сферу. Политик предрекает, что дальнейшее обострение ситуации, приведет к краху экономики уже в 2020 году.

Глава политсовета партии добавил, что дефолт может произойти на "худших для Украины условиях". "Единственный путь избежать его, похоже, заключается в сотрудничестве с МВФ, договоренности с которым Гончарук выдает за серьезный успех", - заявил политик, его сообщение опубликовано на официальном сайте партии.

В кризисе Медведчук обвинил "неадекватность правительства". И предложил выход - "срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и неотложно сформировать правительство национального спасения".

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