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В России могут изменить возраст вступления в брак

18:33
  • суббота
  • 04 января 2020

Законопроект обсуждается

В России могут изменить возраст, с которого разрешается вступать в брак. О намерении Министерства юстиции стало известно из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

По предварительной информации, изменения затронут статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". Помимо корректировки брачного возраста, будут уточнены основания, по которым несовершеннолетние могут создать семью.

Как пишет "Российская газета", речь идет о снижении возрастной границы. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно вступать в брак до достижения 16 лет, определяют субъекты Российской Федерации. Многие регионы воспользовались этим и издали законы, разрешающие жениться с 14 лет.

На практике чаще всего разрешения на ранний брак выдаются, если несовершеннолетняя невеста беременна. Но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет. Этот вопрос Минюст и намерен более детально проработать.

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