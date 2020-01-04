Известный актер умер "после очень скоротечной болезни"

Артисту было 69 лет

Известный британский актер и телеведущий Дерек Акора скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти стали осложнения от гриппа.

Печальную новость сообщила в Facebook его супруга Гвен. По ее словам, Акора свои последние дни провел в реанимации в состоянии комы.

"Прощай, моя любовь! Я буду скучать по тебе вечно! Я с печалью сообщаю, что мой любимый муж Дерек умер после очень скоротечной болезни. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня", — написала вдова телеведущего.

Дерек Акора стал известен благодаря телешоу о паранормальных явлениях Most Haunted. Также у него была своя передача "Города-призраки Дерека Акоры". В 2009 году телеведущий снял шоу "Майкл Джексон Дерека Акоры: Живой Сеанс", в эфире которого попытался "связаться" с американской поп-звездой.

Кроме того, он появлялся в реалити-шоу "Большой брат", снимался в сериалах, в том числе в эпизоде легендарного "Доктора Кто". При жизни выпустил серию книг о паранормальных явлениях.

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