Сборная России стала первым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею

Матч завершился со счетом 5:4

На чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет состоялся первый полуфинальный матч. Его триумфатором стала команда России, переигравшая шведов.

Встреча, прошедшая на "Остравар-Арене", завершилась со счетом 5:4 (в овертайме). В составе сборной России дубль оформил Егор Соколов, еще по шайбе забили Иван Морозов, Александр Хованов и Василий Подколзин. У шведов отличились Самэуль Фагемо, Нильс Лундквист и дважды Раусмус Сандин.

Во втором полуфинале сыграют команды Канады и Финляндии. Решающий матч состоится 5 января в 21:00 мск, встреча за бронзу пройдет в тот же день в 17:00.

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