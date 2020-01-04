ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная России стала первым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею

19:46
  • суббота
  • 04 января 2020

Матч завершился со счетом 5:4

На чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет состоялся первый полуфинальный матч. Его триумфатором стала команда России, переигравшая шведов.

Встреча, прошедшая на "Остравар-Арене", завершилась со счетом 5:4 (в овертайме). В составе сборной России дубль оформил Егор Соколов, еще по шайбе забили Иван Морозов, Александр Хованов и Василий Подколзин. У шведов отличились Самэуль Фагемо, Нильс Лундквист и дважды Раусмус Сандин.

Во втором полуфинале сыграют команды Канады и Финляндии. Решающий матч состоится 5 января в 21:00 мск, встреча за бронзу пройдет в тот же день в 17:00.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сборная России по хоккею. Молодежный чемпионат мира
Сборная России по хоккею. Молодежный чемпионат мира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.